Выехал на встречку. Гонки водителей автобусов во Владивостоке попали на видео

Нарушение попало на видео Фото: принтскрин видео.

Автомобилист, двигавшийся по улице Черемуховая во Владивостоке, оказался удивлен поведением водителей автобусов. Мужчину возмутили гонки на проезжей части. В борьбе за остановку один из перевозчиков грубо нарушил сразу несколько правил дорожного движения.

На кадрах с видерегистратора очевидца отчетливо заметно, как один из автобусников выезжает на встречную полосу, чтобы обогнать оппонента. При этом маневр на узкой дороге происходит как раз перед пешеходным переходом.

«Очень жаль, что не было встречки», «Еще и на пешеходном обогнал», «Самое интересное, что в большинстве случаев пассажиры молчат, а лишь потом жалуются и в инстаграме выкладывают», «Это да. А надо выйти при чем всем. А еще бы оштрафовали бы их, зарплаты лишили. А то они совсем обнаглели», «Каждый пассажир автобуса тайно болеет за своего водителя и про обгоне показывают языки пассажирам другого автобуса», – делятся мнениями в сети местные жители.

Стоит отметить, что подобные истории в столице Приморского края происходят довольно часто. В погоне за прибылью перевозчики не только нарушают правила дорожного движения, но и провоцируют ДТП,

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