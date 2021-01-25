Лед, упавший с крыши «Китай-города» во Владивостоке, искорежил машину

Машина серьезно пострадала Фото: принтскрин видео.

В крайне неприятной ситуации накануне оказался автолюбитель, рискнувший припарковать свою машину на Выселковой, 39. Здесь находится популярный торговый центр «Китай-город». Во время оттепели на авто сошла «лавина» с крыши. Лед буквально завалил железного коня, деформировав крышу, лобовое стекло и правую часть кузова. Повреждения оказались очень серьезные, пострадавший обратился за помощью в сеть, с просьбой посоветовать адвоката, реакция оказалась неоднозначной.

Стоит отметить, что на парковке около здания в некоторых местах висят таблички с запретом парковаться, а также стоят ограждения. Однако одна из местных жительниц отметила, что именно в этом месте ограждений не было. «У них там ленточки и конусы, табличка висит не парковаться», «Были там, около этого здания, а вернее в нем, когда сошел снег. Ни ленточек ничего такого там не было», «Я была вечером и параллельно стояли припаркованные машины. Ничего не было, ни конусов, ни лент. Возможно, конусы убирают, а машины просто паркуют, не обращая внимания на ленту, просто на просто рвут», «Два дня назад там была, ни одной ленточки не видела», – делятся мнениями горожане.

В сети разгорелся настоящий спор о том, кто виноват в этой ситуации.

«Тут дело не в этом, машина могла ехать и точно такой же результат был бы. Или человек идти, было бы гораздо хуже», «25 декабря 2020 там висели и так же падали и все равно ставят. Почему и зачем????? Есть большая парковка, зачем ставить под крыши?», «Каждый год на «Китай-городе» падает снег и лед с крыши. После увиденного никогда там не ставлю машину зимой», «У меня так 2 года назад упал снег с крыши жилого дома на машину. Хорошо, муж юрист замечательный. Выиграли суд у управляйки. Обязательно судитесь с ними. Я вызывала сначала полицию, чтобы зафиксировали, потом еще экспертизу делала», – высказываются подписчики популярного автомобильного сообщества края.

Напомним, с начала зимы во Владивостоке пострадали десятки автомобилистов из-за падения льда и снега с крыш домов. На Нейбута во время ураганного ветра на машину и вовсе приземлилась бетонная плита. ЧП прославило владельца Nissan X-Trail на всю Россию.

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