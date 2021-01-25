«Как в фильмах про Джеймса Бонда»: кульбит авто во Владивостоке запечатлел очевидец

Водитель не справился с управлением в районе Седанки Фото: принтскрин видео.

Необычная авария попала в прицел видерегистратора очевидца в пригороде Владивостока. Единственным участником ДТП стал водитель универсала, который, судя по всему, отвлекся и не заметил пробку. Среагировав на транспортный затор в последний момент, автомобилист поддал «газку», вместо того, чтобы попытаться затормозить. Итогом столь неудачного маневра стал фееричный кульбит на глазах у изумленной толпы.

История, похожая на сцену из голливудского фильма, развернулась на Седанке. На видео заметно, как внедорожник останавливается в крайне левой полосе из-за затора на дороге, а вот водитель универсала не успевает затормозить. На скорости машина преодолевает еще две полосы, после чего вылетает на косогор и переворачивается.

«Задняя резина лысая, передняя нормальная. Мокрая дорога и солнце, его, скорее всего, ослепило. Видео с моего регика», «Лысая резина», «Просмотрел пробку, ну и солнце слепит», «Как так ездить можно, не успел вывернуть, ну и тормози, зачем «газулю» давишь», – активно комментируют произошедшее пользователи сети.

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