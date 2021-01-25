«Даже не суйтесь, все колом, два ДТП». Один из районов Владивостока сковала мощная пробка

ДТП на Нейбута. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

Жители улицы Нейбута во Владивостоке жалуются в социальных сетях, что выбраться из микрорайона в понедельник оказалось крайне сложно. С раннего утра все дороги, включая межквартальные, скованы пробкой. Усугубляют дорожную ситуацию два ДТП, которые произошли на разных участках пути.

« Нейбута вообще колом в сторону Зеленого угла. Со стрелковой полтора часа не могу добраться до Ладыгина», «Движение на Нейбута парализовано примерно с 07:30», «Разве могло быть по другому?», «Ищите пути объезда, все колом», «У нас народ чем-нибудь еще занимается, кроме езды на машине и походов по магазинам?», – делятся горожане.

Мощная пробка с раннего утра в Ленинском районе города. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

Стоит отметить, что авария с участием седана таксомоторной компании и микрогрузовика произошла при движении в сторону конечной остановки на Нейбута. Второе ДТП случилось в районе остановки «Роддом».

Еще одно ДТП осложняет проезд других автомобилистов. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

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