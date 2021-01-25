Заболеваемость снижается, но не смертность: хроника коронавируса в Приморье

За сутки в Приморье умерли от коронавируса 5 человек Фото: Милана СОКОЛ

Согласно новым данным опубликованным краевым штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Приморье за минувшие сутки медики зафиксировали еще 218 новых случая заражения COVID-19.

Общее количество инфицированных новым вирусом в регионе с начала пандемии составило 35053 человек.

26282 жителей края из числа зараженных уже переболели коронавирусом и с них этот диагноз снят. 105 человек врачи исключили из числа больных в последние сутки.

Количество приморцев, умерших от новой болезни, достигло отметки 493 человека. 5 новых летальных исходов зафиксировано за прошедшие сутки. Снижения смертности в крае от коронавируса не наблюдается, хотя некоторое уменьшение суточной заболеваемости происходит с 16 января.

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