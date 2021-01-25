Содержательницу наркопритона, находившуюся в федеральном розыске, задержали в Артеме

22 летняя содержательница наркопритона была объявлена в федеральный розыск и задержана Фото: Кристина ОЛЕЙНИК

Полиция в Приморье задержала обвиняемую в наркопреступлении, находившуюся в федеральном розыске.

В апреле 2020 года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Артему нагрянули квартиру в доме на улице Норильской, где хозяйка устроила наркопритон. 22-летняя местная жительница в течение месяца предоставляла свое жилье наркоманам в обмен на наркотики для личного употребления.

В доме полицейские нашли предметы для изготовления и употребления наркотиков: ампулы со следами наркотиков, полимерные трубки для курения, фрагменты фольги с остатками наркотика синтетического происхождения.

Помимо владелицы квартиры, в ней находились еще два человека. Как позже установило медицинское освидетельствование, оба находились под воздействием наркотиков. На граждан составили протоколы об административном правонарушении по статье 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».

А на хозяйку квартиры было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

После окончания расследования дело направили в Артемовский городской суд Приморского края для рассмотрения по существу. Однако обвиняемая на судебное заседание не явилась и решила скрыться от органов правосудия, поэтому была объявлена в федеральный розыск.

В конце концов сотрудники уголовного розыска узнали, где прячется разыскиваемая и задержали ее. Теперь суд выбрал ей меру пресечения — заключение под стражу. Судебного заседания фигурантка уголовного дела будет ожидать в следственном изоляторе, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

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