Daihatsu cold. Ночные покатушки по льду во Владивостоке закончились купанием малолитражки

Машина провалилась под лед во Владивостоке Фото: принтскрин видео.

Купанием железного коня во Владивостоке завершились ночные гонки на замерзшем озере в районе Патрокла. Как ранее писала «КП», в популярном месте отдыха приморцев под лед частично провалилась Daihatsu Mira. Доставать машину из ледяного плена пришлось с помощью подручных средств и очевидцев. Спасательная операция попала на видео. Кто именно был за рулем в момент ЧП, осталось за кадром.

Стоит отметить, что практически каждую ночь на Патрокле собираются автолюбители, чтобы погонять по замерзшей акватории. Большинство местных жителей знают, что ближе к дороге и камышам есть проталина, которая не замерзает, поэтому держатся подальше от опасного участка. Судя по всему, водитель попросту не заметил полынью.

Авто частично погрузилось в воду. Фото: Instagram/dps.control

«Вчера там катался, когда эта машина была, это в районе часа ночи было, я уехал, оставалось машины 3 еще. С утра еду там, и такая картина», «По-моему, все знают, что ближе к трассе ключ, а так на этом озере лед метровый», «Почему их всех тянет в это самое теплое место? Там полно пространства, где лед крепкий», «Ничего себе, тепло очень было. Рискованно выходить на лед», «Машины должны ездить по дорогам, но никак не по озерам и морям», «Жаль озеро и его обитателей, остатки природы держатся из последних сил, человек-потребитель, ничего не ценит и не пытается сохранить. У Патрокла был такой потенциал, ведь можно было сделать озеро жемчужиной района, обыграть рельеф и ландшафт, но все делают топорно», – комментируют пользователи сети.

Примечательно, что происшествие ничуть не отпугнуло окружающих. Пока утонувшую машину пытались вытащить, по озеро продолжал гонять микрогрузовик, а также гуляли люди с детьми. Напомним, в Приморском крае запрещен выезд на лед. Это не только опасно для жизни, но и наказывается штрафом. «Комсомолка» уже неоднократно писало об утонувших авто. Некоторые происшествия закончились трагедией.

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