Возбуждено уголовное дело из-за перекрытия дорог митингующими 23 января во Владивостоке

На акции протеста 23 января во Владивостоке. Скриншот видео, предоставленного КП очевидцем

Следственная часть Следственного Управления УМВД России по Приморскому краю возбудила уголовное дело по части 1 статьи 267 УК РФ «Умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, 23 января группа граждан вышла на проезжую часть центральных улиц города Владивостока, перекрыв тем самым движение автомобильного транспорта. Речь, конечно же, идет об акции, которую устроили в минувшую субботу противники ареста Алексея Навального.

По данным ведомства, с 14:30 до 17:20 митингующие заблокировали улицы и помешали движению транспортных средств.

«Своими действиями они создали опасность функционирования транспорта, а также угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, выразившуюся, в том числе в невозможности своевременного оказания медицинской помощи жителям города, осуществившим вызов скорой медицинской помощи в указанный период времени», — пишет пресс-служба УМВД.

В качестве подтверждения написанному приводится рассказ неназванных диспетчеров Станции скорой помощи Владивостока.

«С 14 часов скорая не могла проехать на 4 срочных вызова, один из которых был к 9-месячному ребенку, а также к тяжелым больным с пневмонией», — сообщили полиции диспетчеры.

В сообщении ведомства также говорится, что силами городской Госавтоинспекции был организован объезд перекрытого участка по альтернативным маршрутам движения.

Статья, по которой возбуждено дело, предусматривает как наказание — штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы до 240 часов, либо принудительные работы на срок до 1 года, либо лишение свободы на тот же срок.

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