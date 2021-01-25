«Снести к чертям эти рассадники зла». Во Владивостоке ночью сгорело авто

Авто вспыхнуло ночью Фото: принтскрин видео.

Жители Первомайского района Владивостока стали очевидцами пожара на улице Надибаидзе. Во дворе одной из многоэтажек загорелся автомобиль. Огонь в считанные минуты охватил Toyota Sprinter. Обеспокоенные очевидцы вызвали на место ЧП пожарных.

Тревожный звонок на пульт оперативного дежурного ГУ МЧС России по Приморскому краю раздался 24 января в 23:51. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства, уже спустя 2 минуты приехали пожарные расчеты. Очаг возгорания удалось локализовать в 00:06, а полностью ликвидировать спустя еще 15 минут. Огонь успел распространиться на 4 квадратных метра. К тушению привлекались 6 человек и 2 спецмашины.

Стоит отметить, что Надибаидзе, а точнее гостинки, считаются далеко не самым элитным жильем во Владивостоке.

«Надибаидзе – этим все сказано, когда моста не было туда даже такси не ездили», «Снести к чертям эти рассадники зла», «Вообще не удивительно, там каждую ночь что-то происходит», – делятся пользователи сети.

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