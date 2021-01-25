Будут ли учиться школьники во Владивостоке 26 января во время снегопада. Вот что ответили в мэрии

Непосещение школы во Владивостоке в непогоду 26 января не будет считаться прогулом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Владивостока отреагировала на вопросы поступающие от родителей школьников города, обеспокоенных прогнозами метеорологов о серьезном ухудшении погоды.

Пресс-служба администрации Владивостока сообщила, что школы и детские сады будут работать по расписанию. Однако, как уже не впервые происходило этой зимой, объявлено, что пропуск школы прогулом считаться не будет. Таким образом решение отправлять ли своего ребенка на занятия или оставить его на всякий случай дома, нужно будет принимать самим родителям.

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