Пожарные потушили пожар в районной больнице одного из сел Приморья

Пожарные ликвидировали пожар в больнице села Покровка. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю

Сегодня, 25 января, в 12:46 на пульт пожарной охраны Октябрьского муниципального района поступило сообщение о том, что сработала автоматическая пожарная сигнализация в подсобном помещении районной больницы села Покровка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, благодаря вовремя сработавшей системе управления эвакуацией и грамотным действиям персонала учреждения, была проведена эвакуация всех находящихся в здании людей. 83 человека, среди них 1 ребенок, были размещены на первом этаже отдельно стоящего здания детского отделения.

Через 5 минут после поступления сигнала к месту происшествия прибыли первые пожарные подразделения. В ходе разведки огнеборцы установили, что на втором этаже медучреждения горит подсобное помещение.

Пожар был локализован в 13:12, а уже через минуту полностью ликвидирован.

Сообщается, что общая площадь горения составила 6 квадратных метров. К тушению привлекались 7 человек личного состава и 3 единицы техники.

После проветривания помещения лечебное учреждение вернулось в нормальный режим работы.

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