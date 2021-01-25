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Чемпионат по гонкам на собачьих упряжках прошел в Приморье

Заезды прошли 5 и 8 километров прошли на льду Кронштадтского водохранилища
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Гонки на собачьих упряжках проходят в Приморье не один год. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

Гонки на собачьих упряжках проходят в Приморье не один год. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

В селе Кронштадтка Спасского района прошел Чемпионат Приморского края по гонкам на собачьих упряжках.

Эти необычные соревнования проводятся не первый год. На этот раз трассы соревнований протяженностью 5 и 8 километров пролегли вдоль берега Кронштадтского водохранилища в 20 метрах от кромки суши.

Соревнования проходят при поддержке МЧС России по Приморскому краю, представителей МВД, администрации Спасского района и представителей Федерации ездового спорта Приморского края. Безопасность гонок обеспечили сотрудники МЧС.

Специалисты чрезвычайного ведомства провели замеры толщины льда, определили безопасное расположение гоночной трассы и обозначили места выхода на лед. Все участники соревнований были проинструктированы о мерах безопасности и правилах поведения на льду, а также получили памятки о правилах безопасного поведения в экстремальных ситуациях.

Как сообщает пресс-служба спасательного ведомства, для любителей гонок на собачьих упряжках в Приморье это единственная возможность поучаствовать в состязаниях, почерпнуть для себя что-то новое и набраться опыта.

Безопасность нахождения на льду обеспечивали спасатели. ГУ МЧС России по Приморскому краю

Безопасность нахождения на льду обеспечивали спасатели. ГУ МЧС России по Приморскому краю

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