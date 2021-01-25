Против коронавируса: в Приморье прибыло 24600 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак»

В феврале ожидается поставка еще 63 тысяч доз вакцины Фото: Олег УКЛАДОВ

Очередная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» против коронавирусной инфекции поступила в Приморье. В этот раз пришло 24600 доз препарата. Их распределят в 18 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений в городах и поселков региона.

Представители минздрава края уточнили, что сразу после поступления вакцина распределяется в пункты по краю с учетом соблюдения холодовой цепи, то есть в рефрижераторных емкостях, где стабильно поддерживается температура не выше минус 18 градусов.

«Гам-КОВИД-Вак» — двухкомпонентная и прививки одному человеку делают два раза с интервалом не менее чем 21 день. Вакцинация населения проводится добровольно и бесплатно в 18 пунктах.

Сообщается, что до конца этой недели в Приморье будет развернут 21 пункт вакцинации против COVID-19. В феврале ожидается поставка еще 63 тысяч доз вакцины.

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