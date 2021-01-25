«Вот это замес». Массовое ДТП с Land Cruiser парализовало движение на важном участке трассы Владивостока

Водитель джипа не успел затормозить перед другим авто. Фото: instagram/AK_VDK, dps_vl

Массовое ДТП произошло на Некрасовском путепроводе в столице Приморского края. По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель Toyota Land Cruiser Prado. В результате аварии пострадали сразу 4 авто.

Prius пострадал довольно серьезно. Фото: instagram/AK_VDK, dps_vl

Как рассказали аварийные комиссары, прибывшие на место происшествия, владелец джипа не успел затормозить и столкнулся с Toyota Prius. После чего гибрид откинуло на Нonda Nbox. Замыкающим в веренице подбитых авто оказалась Toyota Crown.

Crown тоже подбили. Фото: instagram/AK_VDK, dps_vl

В аварии пострадали 4 авто. Фото: instagram/AK_VDK, dps_vl

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Для освобождения проезжей части прибыли эвакуаторы. Из-за аварии уже скопилась внушительная пробка со стороны проспекта 100-летия Владивостока.

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