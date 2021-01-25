Пропавшую 14-летнюю девочку разыскивают в Приморье

Дану Витренко разыскивают родные, полиция и волонтеры. Фото: instagram.com/primpoisk25

Поисковая организация «Примпоиск» сообщила в своем instagram-паблике о пропаже 14-летней девочки из Артема.

Сообщается, что школьница Дана Витренко ушла из дома 25 января около 7 часов утра. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-каштановые, глаза карие.

Была одета: черный пуховик, голубые джинсы, черная кофта, черные ботинки. При себе имела красную сумку.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам:

8 (4233) 74 — 72 — 47, 74 — 70 — 30 — ОМВД России по г. Артему или 102— полиция,

8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07— волонтеры.

Или написать на почту primpoisk25@gmail. com.

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