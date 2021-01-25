Светофор, ставший причиной транспортного коллапса во Владивостоке, отрегулировали

На светофоре в районе бывшего мусоросжигательного завода скорректировали время Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке на светофоре в районе бывшего мусоросжигательного завода скорректировали время. О том, что новый светофор, установленный на перекрестке улиц Русская — Бородинская, стал причиной транспортного коллапса, «КП-Владивосток» писала 22 января.

По сообщению пресс-службы мэрии города, муниципальная служба Владивостока «Содержание городских территорий» на светофоре добавили время для проезда с улицы Русской в сторону Выселковой и в обратном направлении.

— Светофор установлен подрядной организацией. В минувшую пятницу он был включен. Сейчас мы продолжаем мониторинг и корректируем интервалы движения, — прокомментировал ситуацию заместитель руководителя отдела организации дорожного движения администрации города Алексей Демиденко.

Также специалисты городской дорожной службы установили на автоматическом регулировщике дополнительную секцию, разрешающую поворот с Русской на Бородинскую. Сообщается, что мониторинг дорожной ситуации ведется в разное время в течение дня.

В ближайшее время в городе планируется подключение еще двух новых светофоров на перекрестке Русская — Адмирала Горшкова и на улице Снеговой (в районе съезда с Рудневского моста).

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