«Звездное небо» скоро вновь загорится над улицей Адмирала Фокина во Владивостоке

Так выглядело "Звездное небо" над улицей Фокина в канун 2020 года Фото: Вадим ПОПОВ

Светодиодную подсветку под названием «Звездное небо» восстановят на улице Адмирала Фокина во Владивостоке. Монтировать гирлянду МУПВ «ВПЭС» начало в минувшие выходные.

Сегодня, 25 января, специалисты-электрики завершили около двух третей работы. Пока неизвестно будет ли «звездное небо» таким же, как и ранее или изменит свой цвет.

Напомним, иллюминация над владивостокской пешеходной улицей появилась в конце 2019 года, как элемент новогоднего украшения. Однако после праздника светодиоды было решено не демонтировать. В негодность гирлянды пришли из-за печально знаменитого ноябрьского ледяного дождя. Лед, намерзший на проводах, заставил их провиснуть почти до земли.

Мэрия Владивостока пообещала заменить «небо» на новое еще до наступления 2021 года, но работы по монтажу оригинального освещения улицы Адмирала Фокина стоимостью 5,6 миллиона рублей начались лишь сейчас.

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