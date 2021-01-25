Малолетние угонщики из Находки докатились до уголовной статьи

Следственный комитет занялся двумя подростками из Находки, угнавшими машину Фото: Иван ПЕТРОВ

Следственный комитет в Приморье возбудил уголовное дело против двух подростков, подозреваемых в угоне автомобиля по предварительному сговору.

Как считает следствие, в ночь на 23 ноября 2020 года двое несовершеннолетних увели машину из гаража гаражно-строительного кооператива «Стремительный» на улице Ленинградская в Находке. Юные поклонники фильма «Форсаж» не собирались нажиться на продаже автотранспорта, покатавшись по городу, они бросили автомобиль у дороги и отправились по своим делам, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

Нужно отметить, что буквально о таком же деле с угоном авто с целью покататься «Комсомолка» писала совсем недавно. И в том деле тоже фигурировали несовершеннолетние жители Находки. Только по тем подросткам следствие уже отправило материалы в суд, а что касается этих угонщиков, то расследование еще ведется. Не исключено, что в обоих случаях речь идет об одних и тех же ребятах.

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