В Уссурийске обезумевшую мать обнаружили в квартире рядом с убитой 7-летней дочкой

Следственный комитет расследует убийство ребенка в Уссурийске. Фото: Евгений Гребенюк

В Уссурийске следственный комитет возбудил уголовное дело по убийству малолетнего ребенка. Тело 7-летней девочки было обнаружено 23 января в квартире дома на улице Ленинградская.

В запертой изнутри квартире находилась также 37-летняя мать ребенка. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, женщина находилась в неадекватном психологическом состоянии и нуждалась в медицинской помощи. На теле мертвого ребенка имелись признаки насильственной смерти. Мать задержана по подозрению в совершении преступления и помещена в психиатрическую больницу.

Дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смерти малолетнему», допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.

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