«Вызывайте экстрасенсов». Приморцы обсуждают паранормальное явление, попавшее на видео

Таинственное исчезновение мужчины связывают со сверхъестественным. Фото: принтскрин видео.

Любопытные видеоролик появился накануне в сети. Съемка ведется камерой наружного наблюдения, установленной на улице. Главный герой немого черно-белого фильма – мужчина, который следует в неизвестном направлении. Сперва недоумение вызвало то, какой маршрут он выбирает до пункта своего назначения. «Можно же было по диагонали» - пишут приморцы, но мужчина, вероятно, не ищет легких путей. Но не странности ходьбы в центре внимания, а его таинственное исчезновение.

В какой-то момент мужчина буквально растворяется в воздухе, и от него не остается и следа. Тут-то многие и обомлели. Пользователи сети поспешили написать в комментариях о том, что увидели настоящее паранормальное явление. Некоторые из них уверены, что на видео призрак. «Вызывайте экстрасенсов», «человек-невидимка», «растворился», «бермудский треугольник», «теперь бессонница мучает» - пишут пользователи сети.

Были среди комментаторов и те, кто развеял все мысли о призраке, указав на то, что при увеличении масштаба видно, что мужчина никуда не исчезает. Вероятно, камера устарела, поэтому часть картинки просто расщепляется на пиксели.

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