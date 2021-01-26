«И это в двух шагах от посольства». Позорище нашли в самом историческом центре Владивостока

С 1917 года дом ни разу не ремонтировали. Фото: принтскрин видео.

Видеоролик, снятый в историческом центре Владивостока – на Пограничной, 7, опубликовала на своей странице в сети Наталья Кочугова, депутат Владивостока. Она, была мягко говоря, удивлена тем, что в двух шагах от консульства Южной Кореи, на туристическом маршруте «красуется» черный почти сгнивший барак. По словам народной избранницы, в доме 1917 года постройки не было и нет никаких удобств - все отходы выбрасываются вокруг самого облезлого барака. Наталья считает, что само существование этого дома – позор для столицы ДФО.

- Частично квартиры в бараке находятся в муниципальной собственности (включая ту, в которой живут бомжи, пытающиеся периодически сжечь это жилище), часть в собственности жителей. Например, в одной из квартир проживает дедушка-инвалид утративший способность ходить, в другой - не менее пожилая бабушка, - пишет Наталья на своей странице в сети.

По словам депутата, пока дом не признан аварийным, хотя по всем показателям это давно пора было сделать, ведь его не ремонтировали с 1917 года. Так Наталья просит представителей власти обратить внимание на это строение, который домом назвать крайне сложно.

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