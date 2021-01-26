«Начинается». Синоптики предупреждают о снегопаде, дожде и сильном ветре

Осадки ожидаются на всей территории региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26 января в Приморье ожидается ухудшение погоды. К региону минувшей ночью уже подошел атмосферный фронт циклона, поэтому кое-где уже выпал снег. Уже днем во власти непогоды окажется вся территория края. Притом прогнозируется рост интенсивности осадков до мощного снегопада. По большей части мы говорим об осадках в виде снега, мокрого снега, а местами и дождя. Будьте готовы к гололедным явлениям. Усилится и скорость южного, юго-восточного ветра.

- Во вторник во Владивостоке порывы ветра достигнут 22–24 метров в секунду Утром может начаться небольшой снег, днем временами будет идти снег и мокрый снег. На дорогах образуется гололедица. С вечера понедельника в городе будет -5 градусов, к утру температура повысится до 0. Днем в пределах 0 +2 градусов, - отмечают синоптики «Примгидромета».

Напомним, что циклон принесет до 8 миллиметров осадков. Однако следом за ним регион окажется во власти нового снежного циклона.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14