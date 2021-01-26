Угнать, чтобы уничтожить: жителя Приморья задержали во время кражи Infiniti МХ3

Угонщик разбил заднее стекло Infiniti МХ3 и влез в салон машины. Фото: пресс-службы ОМВД России по городу Уссурийску

В Уссурийске задержан злоумышленник, пытавшийся похитить элитный автомобиль. В полицию обратилась 38-летняя владелица машины марки и сообщила, о попытке угона автомобиля, который был припаркован около дома на улице Раковской.

Из сообщения пресс-службы ОМВД России по городу Уссурийску, не ясно, где находилась женщина, когда обнаружила, что машину пытаются угнать. Возможно, она выглянула в окно или проходила мимо своего авто, но известно, что ночью заявительница случайно увидела включенные фары и присутствие незнакомца в салоне иномарки. Сигнализацией и другими противоугонными средствами транспортное средство не оборудовано.

Перепуганная женщина тут же позвонила в полицию и сообщила о происходящем своему родственнику, который «пресек действия злоумышленника и оказал содействие в его задержании». Угонщика взяли в момент, когда он, разбив заднее стекло и пробравшись в салон, при помощи брелока от замка зажигания аналогичной марки, безуспешно попытался завести двигатель.

Задержанным оказался неоднократно судимый 31-летний житель Владивостока. В отделе полиции он заявил, что пытался похитить машину, чтобы потом уничтожить ее. Как выяснилось, у гражданина имеются личные неприязненные отношения к семье хозяйки автомобиля, а угон он считает актом мести.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу, совершенную в крупном размере». «Мститель» может лишиться свободы на срок до шести лет. А пока угонщику избрана мера пресечения — заключение под стражу.

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