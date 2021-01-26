Поселок Краскино в Приморье может стать «Населенным пунктом воинской доблести»

Мемориал возле дома офицеров Российской армии в поселке Краскино в Приморье. Фото: пресс-служба Заксобрания Приморского края

Депутаты Законодательного собрания Приморского края направили на заключение губернатору ходатайство о присвоении поселку городского типа Краскино Хасанского муниципального района почетного звания «Населенный пункт воинской доблести».

Ранее народные избранники рассмотрели обращение муниципального комитета Краскинского городского поселения и признали его соответствующим требованиям регионального закона «О почетных званиях Приморского края «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести».

Как сообщает пресс-служба Заксобрания края, целью присвоения поселку почетного звания — увековечить память о подвигах защитников Отечества, сражавшихся в 1936 и 1938 годах во время вооруженных провокаций, совершаемых подразделениями регулярных войск Квантунской армии и в боях с японской армией в августе-сентябре 1945 года.

СПРАВКА

В марте 1936 года на участке погранзаставы Хунчун завязался тяжелый бой с японскими войсками, известный как Хунчунское сражение. Пограничники дали отпор врагу.

Самые масштабные боевые действия вблизи села Краскино развернулись в августе 1945 года, когда штурмовые отряды укрепрайонов 25 Армии 1-го Дальневосточного фронта, захватив хорошо укрепленные опорные пункты узлов сопротивления противника, закрепились на территории врага. Этим они позволили Красной армии завершить разгром подразделений Квантунской армии на северо-востоке марионеточного государства.

По данным учетных карточек воинских захоронений в братских могилах в поселке Краскино и в ближайших населенных пунктах покоится прах 1100 воинов, павших в боях с японской армией.

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