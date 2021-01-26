«Россети ФСК ЕЭС» создала условия для электроснабжения двух компрессорных станций газопровода «Сила Сибири»

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») реконструировала две действующие подстанции в Республике Саха (Якутия) и Амурской области для внешнего электроснабжения компрессорных станции (КС) №4 и №7 магистральной газопроводной системы «Сила Сибири». Общий объем инвестиций по этим проектам составил около 570 млн рублей.

На подстанции 220 кВ «Сиваки», которая обеспечивает электроснабжение центральной части Приамурья, проведена реконструкция линейной ячейки распределительного устройства 110 кВ. По линии электропередачи 110 кВ «Сиваки – КС-7», присоединенной к данной ячейке, обеспечена подача электроэнергии из Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) компрессорной станции №7. На следующем этапе (до 2022 года) на подстанции будет построена дополнительная ячейка 110 кВ, к которой будет подключена вторая ЛЭП до КС-7. Максимальный объем мощности, выдаваемой потребителю, составит 7,72 МВт.

Для электроснабжения компрессорной станции №4, расположенной на юге Якутии в Алданском районе, построено новое распределительное устройство 110 кВ на две линейные ячейки на подстанции при НПС-18 нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». Введены в работу современные микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, оборудование автоматизированных систем управления технологическими процессами и коммерческого учета электроэнергии. Обеспечены условия для поэтапного набора мощности КС-4 до 8,015 МВт.

В 2020 году Россети ФСК ЕЭС также построила переключательный пункт 220 кВ «Нагорный» и заходы протяженностью 17,5 км от линии 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС – Тында» для электроснабжения КС №5 «Нагорная». Кроме этого, компания приступила к строительству подстанции на 50 МВА со строительством заходов протяженностью 12,4 км для электроснабжения КС №1 «Салдыкельская».

Работы на объектах проводятся в соответствии с договорами, заключенными с потребителем. Ранее электроэнергия была подана на четыре из восьми КС трубопроводной системы «Сила Сибири» и приемо-сдаточный пункт Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Это позволило осуществлять прокачку газа из Якутского центра добычи на экспорт в Китай, а электроснабжение еще двух КС обеспечит условия для увеличения мощности газопровода.

Создание схемы внешнего электроснабжения трубопроводной системы «Сила Сибири» в Якутии и Амурской области будет полностью завершено в 2022 году. В общей сложности «Россети ФСК ЕЭС» введет в работу 256 МВА новой трансформаторной мощности и более 100 км ЛЭП.