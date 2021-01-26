В Приморских электрических сетях введен режим повышенной готовности

В связи с ухудшением погодных условий в Приморских электрических сетях (филиал АО "ДРСК", входит в группу РусГидро) введен режим повышенной готовности сроком на 48 часов.

Оперативный, административный и ремонтный персонал филиала переведен на круглосуточное дежурство. К проведению оперативных работ готовы бригады, техника, спецтехника, подготовлен запас материалов. На предприятии организован мониторинг изменения погодных условий.

Согласно прогнозу погоды, в связи со смещением активного атмосферного фронта утром и днем 26 января на большей территории Приморского края ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах гололедица, снежный накат, порывы ветра будут достигать до 20 м/с.

Энергетики общаются к жителям Приморья с просьбой в период непогоды быть предельно осторожными вблизи энергообъектов, поскольку сильный ветер и снег могут стать причиной повреждения линий электропередачи.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК — 8-800-1000-397.