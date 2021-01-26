«За ухо и к родителям сопляка». Во Владивостоке таксист едва не перевернул микрик, объезжая ребенка

Таксист едва не сбил ребенка Фото: принтскрин видео.

Водитель микроавтобуса едва не снес подростка во Владивостоке, который переходил дорогу в неположенном месте. Видео, опубликованное в популярном автомобильном паблике Приморья, вызвало массу комментариев. Пользователи сети хвалят таксиста за быструю реакцию и ругают мальчишку за безответственное поведение на дороге.

История развернулась в районе дома №30 на улице Иртышской. По словам очевидцев, на дороге есть зебра, но находится она немного ниже. Однако ребенок принебрег собственной безопасностью и буквально вышагнул под машину.

К счастью для мальчика, водитель одной из таксомоторных компаний в последний момент избежал столкновения. Микроавтобус лишь слегка задел нерадивого пешехода. Рулевой успел вырулить на обочину, залетел на сугроб и едва не перевернулся.

«Вот это реакция у водителя», «За ухо и к родителям сопляка», «Потом прибежит мамаша, начнет истерику – чуть ухо не оторвал, ногами избил, машиной два раза переехал. Вызовет ментов. В общем малой накосячил и покрылся. Бывает», «Таксист красава», «Есть там у остановки переход.. Другой вопрос, что лень 100 метров пройти..», «Верно, ниже переход. Да даже, если переходит без него, что по сторонам смотреть не надо? Он же из-за машины выходит и идет или бежит. Конечно, встречка его не видела и не ожидала, на встречке то пробки нет. Да и на пешеходнике могли так же сбить, если не смотреть по сторонам», – комментируют местные жители.

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