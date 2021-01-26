9-этажную автоматизированную парковку строят во Владивостоке

Дизайн-проект будущей парковку на улице Верхнепортовой во Владивостоке Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке на улице Верхнепортовой в районе железнодорожного вокзала началось строительство многоуровневой механизированной парковки на 96 машино-мест. Работы по заказу Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа производит подрядчик ООО «СПК-Инжиниринг».

Все процессы на парковке будут полностью роботизированы. После того как машина заедет в парковочный бокс и водитель ее покинет, робот поднимет автомобиль в одну из свободных ячеек на 9 этажах. Со всем будет справляться автоматика. Парковка будет занимать в среднем от полутора до трех минут, как и выдача автомобиля.

В здании сделают два заезда и выезда, чтобы исключить очереди. Остекление фасада с подсветкой придаст парковке современный элегантный вид. Вокруг здания проведут благоустройство территории.

Как рассказал технический директор ООО «СПК-Инжиниринг» Мурат Грунин, это первый такого рода объект не только в Приморье, но и на Дальнем Востоке. В Москве подобные парковочные системы существуют, эксплуатируются не первый год и показали себя достаточно эффективно.

Компания строит объект под ключ: была разработана проектная документация, получено положительное заключение экспертизы, теперь идут строительно-монтажные работы.

Стоимость объекта на улице Верхнепортовой — 424 миллиона рублей. Основная часть денег выделена из федерального бюджета. По контракту сдача парковки в эксплуатацию должна произойти в сентябре этого года.

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