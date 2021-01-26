В Приморье изменились тарифы на вывоз мусора: комментарий Минжилкомхоза края

С 1 января 2021 года в Приморье изменились тарифы на вывоз мусора для физических и юридических лиц Фото: Правительство Приморского края

Представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края прокомментировали произошедшее 1 января изменение единого тарифа регионального оператора на вывоз твердых бытовых отходов.

Для юридических лиц тариф снизился практически в два раза — с 868 рублей до 437 рублей за кубический метр.

Для физлиц произошло незначительное увеличение стоимости вывоза коммунальных отходов — 76,37 рубля с человека. В прошлом году тариф равнялся 65,2 рубля. Повышение тарифа, по словам представителей министерства, произошло первую очередь из-за того, что изначально был некорректно посчитан норматив накопления твердых коммунальных отходов у населения. Были проведены и официально подтверждены фактические расчеты и замеры, а затем произведена корректировка.

Несмотря на небольшое увеличение тариф за вывоз мусора в Приморье остается почти самым низким на Дальнем Востоке, заявляют представители ведомства.

На Камчатке жители многоквартирных домов платят 271,77 рубля с человека.

В Магадане — 252,45 рубля с человека.

В Республике Саха (Якутия) — 134,69 рубля с человека.

Сахалинцы, живущие квартире площадью 40 квадратных метров, платят 156 рублей в месяц.

Хабаровчане — 161,2 рубля.

Амурчане — 218 рублей.

Плата за вывоз мусора в частном секторе также для приморцев увеличилась — с 65,2 до 76,37 рубля с человека.

Предупреждая вопрос о том, почему жители села должны платить столько же, сколько горожане, представители министерства отвечают, что в частном секторе региональный оператор сохраняет пакетированный вывоз, а он гораздо сложнее и затратнее. Кроме того, была проведена огромная работа по созданию и оборудованию контейнерных площадок в частном секторе.

Средства, собираемые с населения, по-прежнему будут направляться на улучшение процесса вывоза и утилизации отходов, заверяет Министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края.

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