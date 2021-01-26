Выздоровело больше, чем заболело: Приморье — хроника коронавируса

279 приморцев были признаны врачами излечившимися от коронавируса за минувшие сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией за последние сутки в Приморском крае медики зафиксировали еще 218 новых случаев заражения COVID-19. На сегодня общее количество жителей края, которые были инфицированы за весь период пандемии составляет 35271 человек.

За тот же период в регионе от новой болезни сумели вылечиться 26561 человек. Это 75% от общего числа заболевших. 279 приморцев были признаны врачами излечившимися от коронавируса за минувшие сутки. Это весьма существенно превышает число заболевших.

Количество летальных исходов, связанных с COVID-19, в плотную приблизилось к полутысяче — 498. Со вчерашнего дня список погибших от инфекции в Приморье увеличился на 5 имен.

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