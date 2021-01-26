«Вы нам гадите под окнами»: поведение «соцработника» на элитном авто вызвало гнев жителей Владивостока

Женщина на красной Toyota прославилась в сети Фото: принтскрин видео.

Работники Первореченского района Владивостока пожаловались в социальных сетях на водителя Toyota CH-R. По словам очевидцев, женщина подъезжает к административному, скидывает мусор и уезжает. На замечания в свой адрес уверяет, что она соцработник и якобы ей сказали выложить хлам в этом месте.

«Свинье на CH-R огромный привет от арендаторов со Снеговой, 135. Это не мусорка! Это производственное помещение и тут работают люди! А вы нам гадите под окнами!!!», – опубликовали крик-души в социальных сетях работники здания, разместив в качестве доказательства видео, снятое с места «преступления».

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