Алис и Артемов больше всех: самые популярные имена новорожденных Приморья 2020 года

Самым популярным именем для новорожденной девочки в Приморье в 2020 году стало имя Алиса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Департамент записи актов гражданского состояния Приморского края подсчитал, какие имена чаще всего и реже всего давали новорожденным детям региона в ушедшем 2020 году.

Самыми популярными мужскими именами прошлого года стали: Артем — так назвали 470 новорожденных, Александр — 403, Михаил — 387, Максим — 354, Матвей — 317.

Среди женских имен лидируют: Алисы — 314 девочек назвали именно так, Миланы — 283, Виктории — 278, Анны — 263, Евы — 255.

Самыми редкими для мальчиков стали имена: Аврелий, Андроник, Бронислав, Велеслав, Гавриил, Енисей, Захар, Мирон, Ратибор, Юриан. Для девочек — Акулина, Варвара, Габриэлла, Зинаида, Капитолина, Надежда, Россияна, Снежанна, Элеонора, Ярославна.

В 2020 году в Приморье зарегистрировали 18200 актов о рождении детей. 52% родившихся — это мальчики. Также в семьях жителей края появились 225 двойняшек и 7 тройняшек.

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