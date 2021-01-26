7-летнего мальчика сбил в Находке на пешеходном переходе водитель Toyota Raum

45-летний водитель, сбивший ребенка, имеет стаж вождения 22 года и не имеет нарушений ПДД

В Находке на 7-летнего мальчика был совершен наезд автомобиля. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Сотрудники ГИБДД установили, что 45-летний водитель автомашины Toyota Raum, двигаясь со стороны улицы Комсомольской в направлении улицы Сидоренко, сбил ребенка, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло в светлое время суток.

Несовершеннолетний получил телесные повреждения: сотрясение головного мозга и закрытый перелом костей таза.

Мальчика в Находке сбили на переходном пешеходе в светлое время суток. Фото: пресс-службы ОМВД России по городу Находке

По информации пресс-службы ОМВД России по городу Находке, состояние опьянения у водителя седана не установлено. На момент происшествия его стаж управления машиной составил 22 года. За нарушение ПДД гражданин к административной ответственности не привлекался.

В отношении человека, бывшего за рулем и спровоцировавшего происшествие, возбуждено делопроизводство по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

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