Подростков, задержанных за участие в митинге 23 января во Владивостоке, привлекают к ответственности

23 января во Владивостоке за участие в митинге задержали 12 подростков. Фото: Анастасия Ярошенко

Во Владивостоке за участие в несанкционированном митинге привлекли к административной ответственности подростков.

Всего, по последним данным полиции, на акции протеста, прошедшей 23 января в краевом центре было задержано 12 несовершеннолетних. Из них 6 ребят 2003 года рождения, то есть 18 лет им исполнится в текущем году. 6 задержанных — 2004 года рождения. Все парни учащиеся общеобразовательных школ и колледжей.

— В настоящее время 10 школьников переданы законным представителям. Один помещен в социально-реабилитационный центр, еще один — в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Приморскому краю, — сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Также она добавила, что подростков поставят на профилактический учет в комиссию по делам несовершеннолетних.

В отношении 9 подростков возбуждены административные производства по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Им грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

На двоих составлены административные протоколы по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ «Участие в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры». Материалы направлены на рассмотрение в суд.

Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, сообщает, что и родителей подростков тоже привлекут к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетнего.

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