И так сойдет? На арке в Сквере городов-побратимов Владивостока обнаружена ошибка

Название города Кота-Кинабалу выглядит на арке как-то странно. Фото: Telegram-канал https://t.me/provtv

В написании названия города, сделанном на арке в Сквере городов-побратимов Владивостока, внимательные граждане обнаружили ошибки.

Напомним, ремонт в сквере после значительного срыва сроков окончания все же был завершен в декабре прошлого года, и на 11 реконструированных арках появились названия 22-х зарубежных городов, ставших побратимами Владивостока.

Об ошибке сообщил телеграм-канал «Провинциальное телевидение», по мнению автора канала, подрядчик очень спешил, а принимающая сторона не обратила внимания.

«Кота-Кинабалу — столица штата Сабах в Малайзии, в 2010 году стал двенадцатым городом-побратимом Владивостока. И если в русское написание (видимо, поняв ошибку) попытались между буквами впендюрить хотя бы маленькое тире, то с английским написанием (Kota Kinabalu) решили вообще не заморачиваться. Кто его знает, как там пишется какой-то там малайзийский городок?» — пишет автор канала.

Нужно отметить, что с установкой гранитных букв на арки в ноябре прошлого года действительно произошла неприятная история, которая еще более задержала завершение ремонта сквера. Когда арки уже были готовы и облицованы мрамором, выяснилось, что приступить к монтажу букв нельзя, так сами буквы не были заказаны заранее и в нужный момент все еще проходили растаможивание.

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