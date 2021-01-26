Для большегрузов закрыли проезд по трассе Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл

На объездной трассе Владивостока ограничили движение большегрузов Фото: Елена АСТАФУРОВА

ГИБДД Владивостока сообщила об ограничении для движения большегрузов по трассе Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл.

Ограничений водители краевого центра ожидали с утра, как обычной практики снижения ДТП на дорогах во время снегопада. Самую крутую улицу города Капитана Шефнера перекрыли в 11 часов утра. Затем долгое время никаких новых запретов от городских властей не поступало. И вот из-за сложной ситуации на дорогах в связи со снегопадом введен запрет на передвижение по объездной трассе большегрузных автомобилей

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