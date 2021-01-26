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Дороги Владивостока превращаются в каток

Если днем аварий наблюдалось немного, то сейчас начинается настоящая "ночь жестянщика"
Сергей БАЛАНОВ
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На дорогах уже хаос, машины буксуют, их разворачивает на горках

На дорогах уже хаос, машины буксуют, их разворачивает на горках

Фото: Милана СОКОЛ

Мокрые дороги Владивостока начинают замерзать. Практически на всех склонах сейчас опасно. На подъеме от Гоголя к фуникулеру пробка, большегрузы стоят вдоль обочины на аварийках, некоторые легковые автомобили буксуют.

На Русской улице троллейбус не смог подняться в горочку в сторону «Тысячекоечной» больницы, спускается задним ходом.

Тем временем в городском дорожном предприятии уже прошла вечерняя пересменка. К работе приступила ночная смена водителей, задействовано 152 единицы техники.

«Техника распределена по всем района. Город разделён на 24 участка, за каждым из которых закреплены как снегоуборочные машины, так и машины для нанесения противогололёдных материалов», - рассказали в оперативном штабе.

Сейчас техника работает на Чкалова, Адмирала Юмашева, Нейбута, дорогах на Русском острове, трассе Седанка – Патрокл, Маковского, Деревенской, Сабанеева, Баляева, Фирсова, Выселковой, Стрелочной и многих других улицах. Уборка снега и обработка химреагентом и песко-соляной смесью будет вестись в круглосуточном режиме.

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