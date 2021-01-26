День закончился по худшему сценарию: машины буксуют на льду в центре Владивостока

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Для автомобилистов Владивостока снегопад 26 января закончился по худшему сценарию: дороги к вечеру превратились в каток. Снежная каша, которая весь день стекала по асфальту, встала коркой. На всех уклонах города сейчас можно наблюдать такую картину: некоторые машины буксуют на месте, скатываются к обочине, вниз и на другие машины.

"Началась вечеринка", - комментирует очевидец происходящее в центре Владивостока на Океанском проспекте. Тут машины не могут преодолеть даже простой подъем от ТЦ "Центральный" к ТЦ "Изумруд". Моноприводные иномарки шлифуют корку льда на асфальте. В пробке стоит общественный транспорт с теми же проблемами.

И такая ситуация, похоже, сейчас везде. Дорожники проливают основные улицы реагентами, просыпают специальной смесью, но обработать сразу все дороги невозможно. В некоторых районах жители сами выходят на улицу посыпать дорогу песком.

Еще один пример настоящего человеческого подвига: некоторые прохожие на сложных подъемах выходят на проезжую часть и буквально заталкивают машины наверх.

"Подъем площадь - "Изумруд", два нереально крутых человека толкали всех, кто не может заехать, и меня тоже. Обычные пацаны помогли. И с Покровского парка на Инструментальный завод тоже двое толкали всех. Ребята, вы лучшие. Спасибо вам огромное. Помогли многим не развалить наши ведра и добраться домой", - такие отзывы уже можно прочитать в большом количестве в соцсетях.

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