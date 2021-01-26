«Как это возможно?» «Делика» тянет загруженный под завязку автовоз в горку на Балаева

Mitsubishi Delica тянет 26 тонн в горку по гололеду во Владивостоке. Источник: instagram.com/dk.service

Пока одни буксуют на скользких дорогах Владивостока, стараясь не попасть в ДТП, другие проявляют себя героями, помогая тем, кто в беде. Один из таких героев был замечен в районе площади Баляева. Как пишут очевидцы, он на своей «Мицубиси Делике» помогал заехать в горочку на Котельникова тем, кто не справлялся сам.

Водителя быстро узнали: «Это та самая «Делика», которая трамвай». «Выручает тот парень, на которого настучали недавно, а он молодец! Вы стучите, а он помогает!»

Да, речь идет о том самом скандальном дрифтер Эдуарде Малярове. В 2015 году тогда еще гонщик дрифт-серии «RDS Восток» Эдуард Маляров прославился не своими спортивными достижениями, а видеороликом, в котором он на Toyota Crown заложил в дрифте два круга на кольцевом перекрестке оживленной городской улицы. А в этом году, во время прошлого снегопада, Маляров и вовсе совершил что-то странное: объехал пробку на улице Луговой по трамвайным путям. Причем даже выложил ролик из кабины своего «трамвая», где объяснил, что просто торопится.

В итоге в ГИБДД сообщили, что на водителя составлен протокол.

Вскоре и сам Маляров опубликовал видео о том, как он спасает людей во время снегопада. Да еще какой ролик: на нем он пытается буксировать в горку груженый автовоз!

«Вот «Делика», а вот 26 тонн. Сейчас будем тащить», - произносит Эдуард.

На записи даже видно, что какое-то время микроавтобус справляется, но в итоге фокус не удался.

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