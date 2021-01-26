Посреди снегопада во Владивостоке внезапно открылся Зеленый бульвар

Множество людей вышли погулять под снегопадом Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке появилось еще одно общественное пространство – Зеленый бульвар. Правда, по понятным причинам, сейчас он белый, засыпанный снегом, но это не помешало местным жителям 26 января погулять по новому скверу даже под снегопадом.

«У нас сегодня открыли Зеленый бульвар, - пишут местные жители. - Столько народу вышло сюда погулять! Машинами пока не заставлено».

Засыпанный снегом бульвар на фоне строящегося ЖК Фото: Сергей БАЛАНОВ

Построен бульвар на частной территории на частные же деньги. Это территория ЖК «Зеленый бульвар», которая будет открыта для всех горожан. К созданию бульвара имеет отношение архитектурное бюро Concrete Jungle, которое также работает над созданием Нагорного парка.

ЖК расположен в районе авторынка «Зеленый угол», на территории бывших теплиц. За последние несколько лет на пустыре в районе улицы Нейбута построили уже несколько многоэтажных домов, еще несколько готовятся к сдаче. Застройщики построили сюда асфальтированную дорогу, готовится к сдаче еще одна, строится детский сад.

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