Теплоснабжение Владивостока: несколько участников – общая ответственность

ДГК контролирует качество работы всех компаний, отвечающих за подачу теплоснабжения в дома горожан. Фото: предоставлено ДГК

Структурное подразделение «Приморские тепловые сети» (филиал «Приморская генерация» АО «ДГК») оперативно реагирует на официальные обращения горожан на снижение качества предоставляемых услуг теплоснабжения. Для фиксации данных случаев и установления причин предоставления некачественной услуги энергетики совместно с представителями управляющих организаций и специалистами МУПВ «ВПЭС» проводят рейды по домам жителей.

- При поступлении официальных жалоб в энергокомпанию специалисты ДГК в первую очередь проверяют магистральные сети, находящиеся на балансе компании, также во внимание берутся заданные параметры теплоисточников. Данные для Владивостокской ТЭЦ-1, Владивостокской ТЭЦ-2, ТЭЦ «Восточная», котельных «Северная» и «Вторая речка» задаются согласно температурным графикам и регулируются в зависимости от наружной температуры воздуха, – рассказал начальник службы теплосбыта СП «Приморские тепловые сети» Василий Гордиенко.

Начальник службы теплосбыта СП «Приморские тепловые сети» Василий Гордиенко. Фото: предоставлено ДГК

В случае отсутствия на магистральных сетях и теплоисточниках ситуаций, оказывающих непосредственное влияние на снижение качества теплоснабжения, специалисты ДГК обращаются к коллегам из МУПВ «ВПЭС», отвечающих за внутриквартальные (разводящие) сети, а также в управляющие организации, отвечающие за внутридомовые коммуникации, для решения возникших вопросов по оказанию услуг некачественного теплоснабжения.

Несмотря на то, что сразу несколько организаций отвечает за подачу теплоснабжения в дома горожан, ДГК, являясь единой теплоснабжающей организацией в зоне действия своей компании, следит и контролирует качество работы всех звеньев этой цепи. Для оперативного реагирования на возникающие ситуации, касающиеся снижения качества оказания услуг теплоснабжения, ДГК необходимы акты от управляющих организаций города о предоставлении некачественной услуги по конкретным адресам. Потребитель может обратиться в свою УК (ТСЖ и ЖСК) для составления такого документа.

В случае снижения качества предоставляемых услуг жители Владивостока также могут позвонить по телефонам горячей линии Приморских тепловых сетей: 279-60-00, 279-60-01 или обраться в Интернет-приемную на сайте ДГК.