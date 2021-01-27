«Балет на льду»: движение во Владивостоке парализовано из-за гололеда

Вместе с частниками в пробках встал и общественный транспорт. Фото: instagram.com/vdk_news

Утро среды, 27 января, ознаменовалось во Владивостоке десятибальными пробками. Впрочем, учитывая вчерашний мокрый снегопад с практически плюсовой температурой воздуха, покрытая ледяной коркой дорога не должна была стать неожиданностью для автомобилистов. Более того кадры с автомобильным «балетом на льду» начали появляться в соцсетях еще с наступлением темноты вчерашним вечером.

Пробки во Владивостоке

Тем не менее сегодня утром многие из граждан-автовладельцев привычно залезли в салоны своих машин и отправились в путь. Видимо, в надежде на то, что дорожные службы за ночь успели обработать противогололедными реагентами магистрали. Надежды не оправдались.

На ледяном зеркале дорог сейчас буксуют и скользят юзом десятки легковых и грузовых машины. С раннего утра было парализовано движение на центральной трассе от Зари до Покровского парка. Перестали двигаться авто и на прилегающих выездах из районов Второй Речки, БАМа, Днепровской. Пробки образовались на Первой Речке, Выселковой, Баляева, Луговой. Встал трафик на Окатовой и по Золотом мосту. И даже центр города Светланская и Океанский проспект «замерзли». Как и ранее закрыто движение по улице Капитана Шефнера.

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