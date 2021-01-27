Браконьер из КНДР, напавший на российских пограничников, осужден в Приморье

Корейское судно-браконьер. Фото: пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ

Находкинский городской суд во вторник, 26 января, осудил рыбака из КНДР за нападение на российских пограничников.

В сентябре 2019 года пограничники Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю во время патрулирования в Японском море обнаружили рыболовное судно под флагом КНДР. Иностранный экипаж занимался незаконной добычей кальмара. Российские пограничники решили задержать рыбаков и доставить судно в порт Находку. 18 иностранных моряков, вооружившись подручными предметами напали на 11 военнослужащих, высадившихся на судно. Подробно об этом инциденте в море «КП-Владивосток» писала в нескольких материалах ранее.

Как раз одного из нападавших на россиян корейских рыбаков и судили на этот раз в Находке.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимому четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении пресс-службы Прокуратуры Приморского края.

Ранее в Находкинский городской суд поступили уголовные дела в отношении еще двух граждан КНДР, обвинявшихся в применении насилия в отношении сотрудников пограничного управления ФСБ по Приморскому краю. Оба также приговорены к четырем годам в колонии.

Уголовное дело в отношении остальных иностранцев, участвовавших в нападении на пограничников, рассматривается в Приморском краевом суде. Шестерым северокорейским морякам предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего», еще восемь обвиняются по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти».

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