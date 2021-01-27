На Национальном киберполигоне прошли учения для студентов ДВФУ

Фото: пресс-служба Ростелеком - Дальний Восток

Специалисты «Ростелеком-Солар», компании кластера информационной безопасности ПАО «Ростелеком», совместно с Дальневосточным федеральным университетом провели киберучения для учащихся вуза на платформе Национального киберполигона. Навыки по борьбе с хакерскими атаками отрабатывали 15 студентов, обучающихся по новой магистерской программе «Информационная безопасность в кредитно-финансовой сфере», запущенной в ДВФУ совместно с Центробанком России.

Учения проходили в формате кибертренировки с преподавателем и состояли из двух этапов. В первый день участники применяли на практике свои знания по оценке защищенности ИТ-инфраструктуры. Во второй день на основе анализа событий информационной безопасности в SIEM-системе они выявляли взлом киберпреступниками корпоративной сети с целью кражи конфиденциальной информации и расследовали этот инцидент.

Участники успешно прошли оба этапа, определили уязвимости систем и недостатки их защиты, выявили все этапы сложной кибератаки, получили опыт работы со специальными инструментами, позволяющими противостоять злоумышленникам.

— Это уже вторые учения, организованные на Национальном киберполигоне для студентов ДВФУ. В ноябре в них участвовали учащиеся 2–6 курсов. В этот раз кибертренировка прошла для студентов магистратуры. Совсем скоро ребята станут ИБ-специалистами, им придется противостоять настоящим злоумышленникам. Поэтому отработка навыков на практике в условиях, приближенных к реальным, очень важна для эффективного обучения, — рассказал директор по развитию Национального кибеполигона Михаил Климов.

Руководитель Центра информационной безопасности ДВФУ Алексей Павлычев считает, что благодаря участию студентов ДВФУ в учениях на Национальном киберполигоне можно значительно улучшить качество подготовки ИБ-специалистов.

— Ведь наша задача не только дать необходимый объем знаний, но и подготовить ребят к будущей работе, отражению реальных угроз. Дальневосточный центр Киберполигона и экспертиза специалистов компании «Ростелеком-Солар» дают нам такую возможность, — сказал Павлычев.

СПРАВКА

Национальный киберполигон — платформа, которая имитирует ИТ-инфраструктуры предприятий различных отраслей, в том числе банковской и энергетической, и предназначена для обучения и отработки навыков специалистов по информационной безопасности. Один из первых опорных центров Киберполигона создается на базе Дальневосточного федерального университета для практической подготовки будущих кадров.

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