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«Просто красавчик»: приморцы восхищены водителем на «Mercedes», который по адскому льду протащил пассажирский автобус

Судя по видео, самостоятельно выбраться из катка водитель без сторонней помощи бы не смог
Кристина ГРИН
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Стихия доказывает, что в Приморье живут отзывчивые люди.

Стихия доказывает, что в Приморье живут отзывчивые люди.

Фото: принтскрин видео.

В очередной раз ледяной апокалипсис показывает, что человеку поможет именно человек. 26 января на Приморье снова обрушился мощный снегопад, который сопровождался высокими температурами воздуха. Отсюда и мокрый снег, который стал причиной нешуточного транспортного коллапса. Дороги превратились в лед уже вечером, а утром 27 января на улицах города начался настоящий ад.

Все социальные сети пестрят фото и видео снежного апокалипсиса. Но в центре внимания не сам ужас, а то, как люди протягивают руку помощи друг другу, оказавшись в плену ледяного заточения. Так, например водитель кроссовера марки «Mercedes» тащил на себе пассажирский автобус по проезжей части, которая прекратилась в каток.

Пользователи сети разделились на два фронта: одни были в полном восторге от поступка водителя машины, ведь важно помогать товарищам по колесам, а другие же злорадствуют, что теперь автомобиль придется отвозить на диагностику.

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