50 тысяч поддельных зажигалок «Apple» и «Cricket» задержала таможня в Приморье

Одна из партии контрафактных зажигалок. Фото: пресс-служба ДВТУ

50 тысяч контрафактных зажигалок с маркировкой «Apple» и «Cricket» обнаружили сотрудники Дальневосточной электронной таможни. Правообладатели товарных знаков оценили нанесенный им материальный ущерб в сумму более 1 миллиона рублей.

Подделки нашли при таможенном досмотре товара, прибывшего из Китая в автомобильный пункт пропуска ДАПП Полтавка. Российский импортер подал декларацию на ввоз 9,8 тонны товаров: посуда, елочные игрушки, зажигалки. Уссурийские таможенники выявили 20 тысяч зажигалок с изображением «Яблоко», сходным до степени смешения с товарным знаком «Apple», и 30 тысяч зажигалок, имеющих обозначение «Crickef», также сходное с товарным знаком «Cricket».

Когда Дальневосточная электронная таможня направила представителям правообладателей запросы, на которые они сообщили, что ввезенные зажигалки (50 тысяч штук) не являются подлинными.

В отношении декларанта возбуждено 2 дела об административном правонарушении по части 1 статьи 14.10 КоАП России. Нарушителю грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей с конфискацией контрафактных изделий.

Зажигалки изъяты, проводится административное расследование, сообщила пресс-служба ДВТУ.

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