«Колесами печально в небо смотрят тягачи». Фура не прошла проверку ледяным подъемом во Владивостоке

Пользователи сети шутят, что фура показала паркур. Фото: принтскрин видео.

Очередной мощный снегопад превратил дороги дальневосточной столицы в каток. Транспортный коллапс начался во Владивостоке 26 января вечером и продолжился утром 27 числа. Многие, кто отважился сесть за руль машины сегодня, пожалели о таком решении. Риск попасть в ДТП был крайне велик, учитывая, что уровень скользкости просто неимоверный.

Так проверку ледяной дорогой не прошла фура. В районе Фадеева на подъеме с заправки на нефтебазу большегруз на процентов 70 ушел в кювет. Водительская кабинка повисла в воздухе. Расстояние от земли до днища, судя по видео, больше метра. ДТП временно заблокировало проезд.

На момент публикации информации о пострадавших, к счастью, не было. Удалось ли вытащить фуру и восстановить движение по этому участку дороги пока также неизвестно. Будьте аккуратными на дорогах, день обещает быть полон аварий.

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