«Кто, если не мы». Женщина-спецтехника, которая борется с ледяными дорогами, была замечена во Владивостоке

Дальневосточники советуют брать с дамы пример. Фото: принтскрин видео.

Прошедший 26 января мощный снегопад стал причиной настоящих бедствий в Приморье. Снегодождь и высокие температуры воздуха сделали свое – дороги превратились в каток. Со вчерашнего вечера по текущий момент автомобилисты показывают балет на дорогах, а пешеходы падают, не удерживаясь на таком льду. 27 января вполне себе претендует стать очередным днем жестянщика.

Чтобы избежать этого, на улицах города с ночи работает спецтехника. Уже израсходовано, по информации мэрии Владивостока, 513 тонн песко-соляной смеси и 280 тонн жидкого химреагента. По сообщению пользователей сети, пока этого не достаточно, чтобы безопасно передвигаться по улицам города. В итоге некоторые решили взять ситуацию в свои руки.

На перекрестке улиц Черемуховая и Фастовская была замечена «женщина-спецтехника». Она аккуратно ходит по проезжей части и посыпает дорогу землей. «Кто, если не мы» - пишут приморцы. Дальневосточники уверены, что с дамы каждый должен взять пример и начать действовать, ведь спасение утопающих – дело рук…

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