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Чудом спасенный тигренок Росомаха получил новую просторную «квартиру»

Специалисты считают, что животное идет на поправку очень быстрыми темпами
Константин МИХАЙЛОВКонстантин МИХАЙЛОВ
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Тигренку, который перенес две хирургических операции, дали кличку Росомаха. Фото: сайт Центр "Амурский тигр"

Тигренку, который перенес две хирургических операции, дали кличку Росомаха. Фото: сайт Центр "Амурский тигр"

Тигренок по кличке Росомаха, находящийся в реабилитационном центре в Приморье, перемещен из карантинного бокса в просторный вольер.

О том, как практически чудом специалисты охотнадзора, ветеринары и хирурги-травматологи спасли жизнь полугодовалого раненого тигренка в ноябре 2020 года, «КП-Владивосток» писала ранее. Специалисты совершили практически невозможное: проведя две хирургические операции по сращиванию костей, не только предотвратили ампутацию конечности, но и впервые в мире для диких амурских тигров обеспечили восстановление ее двигательной функции.

Операцию тигренку проводили врачи, лечащие людей. Фото: сайт Центр "Амурский тигр"

Операцию тигренку проводили врачи, лечащие людей. Фото: сайт Центр "Амурский тигр"

За способность к быстрому выздоровлению, а также из-за металлических спиц, вставленных врачами в лапу, тигренок получил кличку в честь персонажа известного комикса — Росомаха.

Как рассказал Виктор Кузьменко, директор МРОО «Центр «Тигр», 25 января Росомаха отпраздновал новоселье, сменив карантинный бокс, где восстанавливался после операций, на один из просторных вольеров реабилитационного центра.

— Росомаха продвинулся еще на один шаг к заветной мечте — оказаться на воле. Тем не менее, не будем забегать вперед, так как ключевым фактором все же является будущее развитие травмированной лапы, чтобы она росла в том же темпе и до тех же пределов, что и здоровая. Даже если в процессе роста травмированная лапа будет чуть короче здоровой, это отразится на его походке, но не станет критичным моментом, — считает генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Специалисты считают, что процесс выздоровления маленького тигра идет хорошо: костная мозоль уже полностью сформирована, и Росомаха полноценно пользуется своей конечностью, хотя немного прихрамывает. Тигренку нужно активнее двигаться, больше нагружать и разрабатывать лапу, что можно сделать только в вольере, сообщает пресс-служба Центра «Амурский тигр».

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