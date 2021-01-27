ГИБДД Владивосток занялась ДТП с участием троллейбуса, «собравшего» четыре машины

Троллейбус на улице Русской по льду снесло на автомобили. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Госавтоинспекция Владивостока устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием троллейбуса, произошедшего на перекрестке в районе Владивостокской клинической больницы № 2, о котором писала "КП".

На место происшествия прибыли наряд дорожно-патрульной службы и бригада скорой медицинской помощи. Полицейские установили, что троллейбус, двигавшийся в направлении улицы Русской, совершил столкновение с 4 автомашинами. Пассажиров в троллейбусе не было.

В результате ДТП пострадал один человек — водитель троллейбуса. Специалисты оказали ему медицинскую помощь. Других пострадавших нет.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Движение транспорта на месте регулирует наряд дорожно-патрульной службы, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

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